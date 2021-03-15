Знову в онлайн. Школи йдуть на канікули або дистанційне навчання: ситуація в областях

Школам України p "жовтої" і "помаранчевої" зон рекомендують перейти на дистанційне навчання. Освітні установи "червоної" зони вже працюють онлайн.
Рекомендації школам від Міносвіти опублікував e Telegram очільник відомства Сергій Шкарлет.
Як повідомив Шкарлет, на даний момент, згідно з постановою Кабміну, для шкіл діють такі обмеження:
У "червоній зоні" карантину" заборонена робота старшої школи (5-11 класи), дозволяється працювати 1-4 класам і садочкам.
Що рекомендує МОН:
"Насамперед ці обмеження слід застосовувати адміністративно-територіальним одиницям, де перевищено епідемічні пороги захворювання на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - написав Шкарлет.
З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, який передбачає поділ країни на чотири зони (червона, помаранчева, жовта і зелена), в залежності від епідситуації. Найбільш жорсткі обмеження, як під час локдауна, вводяться в "червоній зоні". В "помаранчевій зоні" посилення карантину не передбачено, але потрапляння в цю зону сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом в регіоні і попереджає про ризик потрапляння в "червону зону" з локдауном.
"Жовта зона" передбачає деякі обмеження, зокрема:
"Зелена зона", як анонсували в МОЗ, обмежень не містить, але в неї ще не потрапляла жодна область.
Так, станом на 15 березня, в "червоній зоні" карантину знаходяться:
В "помаранчевій зоні" знаходяться:
В "жовтій зоні" залишаються:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається зростання випадків COVID-19. У коментарі РБК-Україна, експерти назвали кілька причин спалаху коронавірусу: сезонний фактор, поширення "британського" штаму коронавірусу і недотримання карантинних обмежень.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун".