Знову в онлайн. Школи йдуть на канікули або дистанційне навчання: ситуація в областях

Рекомендація для шкіл від МОН

Як повідомив Шкарлет, на даний момент, згідно з постановою Кабміну, для шкіл діють такі обмеження:

заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% учнів і викладачів;

у школах заборонено проводити вистави, свята, концерти з глядачами і більш ніж для одного класу.

У "червоній зоні" карантину" заборонена робота старшої школи (5-11 класи), дозволяється працювати 1-4 класам і садочкам.

Що рекомендує МОН:

продовжити при необхідності канікули у школах.

переводити на дистанційну оствіту 5-11 класи шкіл, а також технікуми і вузи в "жовтих" і "помаранчевих" зонах.

"Насамперед ці обмеження слід застосовувати адміністративно-територіальним одиницям, де перевищено епідемічні пороги захворювання на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - написав Шкарлет.

Що вже вирішили в областях

Карантинне зонування

З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, який передбачає поділ країни на чотири зони (червона, помаранчева, жовта і зелена), в залежності від епідситуації. Найбільш жорсткі обмеження, як під час локдауна, вводяться в "червоній зоні". В "помаранчевій зоні" посилення карантину не передбачено, але потрапляння в цю зону сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом в регіоні і попереджає про ризик потрапляння в "червону зону" з локдауном.

"Жовта зона" передбачає деякі обмеження, зокрема:

обмежена робота кафе і ресторанів (з 7 ранку до опівночі),

у транспорті кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості посадочних місць,

дозволений допуск глядачів на футбольні матчі, але не більше 50% від кількості місць на трибуні,

масочний режим і дистанція.

"Зелена зона", як анонсували в МОЗ, обмежень не містить, але в неї ще не потрапляла жодна область.

Так, станом на 15 березня, в "червоній зоні" карантину знаходяться:

Івано-Франківська область,

Чернівецька область,

Закарпатська область,

Житомирська область.

В "помаранчевій зоні" знаходяться:

Київ,

Вінницька область,

Донецька область,

Київська область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Сумська область,

Тернопільська область,

Хмельницька область,

Черкаська область,

Чернігівська область.

В "жовтій зоні" залишаються: