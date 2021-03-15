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Знову в онлайн. Школи йдуть на канікули або дистанційне навчання: ситуація в областях

Автор: Ирина Гамерская

Школам України p "жовтої" і "помаранчевої" зон рекомендують перейти на дистанційне навчання. Освітні установи "червоної" зони вже працюють онлайн.

Рекомендації школам від Міносвіти опублікував e Telegram очільник відомства Сергій Шкарлет.

Рекомендація для шкіл від МОН

Як повідомив Шкарлет, на даний момент, згідно з постановою Кабміну, для шкіл діють такі обмеження:

  • заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% учнів і викладачів;
  • у школах заборонено проводити вистави, свята, концерти з глядачами і більш ніж для одного класу.

У "червоній зоні" карантину" заборонена робота старшої школи (5-11 класи), дозволяється працювати 1-4 класам і садочкам.

Що рекомендує МОН:

  • продовжити при необхідності канікули у школах.
  • переводити на дистанційну оствіту 5-11 класи шкіл, а також технікуми і вузи в "жовтих" і "помаранчевих" зонах.

"Насамперед ці обмеження слід застосовувати адміністративно-територіальним одиницям, де перевищено епідемічні пороги захворювання на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - написав Шкарлет.

Що вже вирішили в областях

Карантинне зонування

З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, який передбачає поділ країни на чотири зони (червона, помаранчева, жовта і зелена), в залежності від епідситуації. Найбільш жорсткі обмеження, як під час локдауна, вводяться в "червоній зоні". В "помаранчевій зоні" посилення карантину не передбачено, але потрапляння в цю зону сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом в регіоні і попереджає про ризик потрапляння в "червону зону" з локдауном.

"Жовта зона" передбачає деякі обмеження, зокрема:

  • обмежена робота кафе і ресторанів (з 7 ранку до опівночі),
  • у транспорті кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості посадочних місць,
  • дозволений допуск глядачів на футбольні матчі, але не більше 50% від кількості місць на трибуні,
  • масочний режим і дистанція.

"Зелена зона", як анонсували в МОЗ, обмежень не містить, але в неї ще не потрапляла жодна область.

Так, станом на 15 березня, в "червоній зоні" карантину знаходяться:

  • Івано-Франківська область,
  • Чернівецька область,
  • Закарпатська область,
  • Житомирська область.

В "помаранчевій зоні" знаходяться:

  • Київ,
  • Вінницька область,
  • Донецька область,
  • Київська область,
  • Львівська область,
  • Миколаївська область,
  • Сумська область,
  • Тернопільська область,
  • Хмельницька область,
  • Черкаська область,
  • Чернігівська область.

В "жовтій зоні" залишаються:

  • Волинська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Запорізька область,
  • Кіровоградська область,
  • Луганська область,
  • Одеська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область,
  • Харківська область,
  • Херсонська область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається зростання випадків COVID-19. У коментарі РБК-Україна, експерти назвали кілька причин спалаху коронавірусу: сезонний фактор, поширення "британського" штаму коронавірусу і недотримання карантинних обмежень.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун".

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