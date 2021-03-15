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Школы в Украине рекомендуют перевести на дистанционку: в каких областях

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 19:13
Школы в Украине рекомендуют перевести на дистанционку: в каких областях Фото: дети в школе (koda.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В регионах "желтой" и "оранжевой" зон карантина рекомендуют отправить учеников и студентов на дистанционное обучение. Остаться на очном могут только классы начальной школы.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он заявил, что рекомендуется отправить на дистанционное обучение учеников 5-11 классов, студентов колледжей и училищ, а также вузов.

По состоянию на 15 марта, "оранжевая" зона теперь состоит из 11 регионов - Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

Ранее сообщалось, что с 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы, а с 17 марта ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Решение связано с ростом количества больных коронавирусом в городе.

Также, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Львов находится в полушаге от "красной зоны" адаптивного карантина. В связи с этим в городе начинается первый этап локдауна - учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение.

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