Школы в Украине рекомендуют перевести на дистанционку: в каких областях

В регионах "желтой" и "оранжевой" зон карантина рекомендуют отправить учеников и студентов на дистанционное обучение. Остаться на очном могут только классы начальной школы.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он заявил, что рекомендуется отправить на дистанционное обучение учеников 5-11 классов, студентов колледжей и училищ, а также вузов.

По состоянию на 15 марта, "оранжевая" зона теперь состоит из 11 регионов - Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.