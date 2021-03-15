Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"

В Украине резко возросло количество инфицированных коронавирусом. В Кабмине считают, что это уже третья волна эпидемии. Из-за того, что карта страны начинает понемногу "краснеть", украинцы опасаются нового "локдауна". Есть ли для этого основания – в материале РБК-Украина.

Эпидемия в Украине набирает обороты. Количество новых больных в прошлую субботу вышло на самый высокий показатель с начала года – 13 276 человек. Ученые и чиновники опасаются, что это не предел.

Кабинет министров в конце февраля вернулся к действовавшему ранее адаптивному карантину. Для всей страны установили базовый желтый уровень опасности. Регионы, где эпидситуация становится угрожающей и отклоняется от допустимых показателей, переводят в красную "зону". Там вводят усиленные ограничения, как во время январского карантина, и останавливают общественный транспорт.

Самые строгие ограничения сейчас действуют в четырех областях – Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Еще в десяти регионах установлен оранжевый уровень, который сигнализирует о нависшей угрозе. Размах и динамика заболеваемости подпитывает разговоры о грядущем "локдауне" для всей страны. Во власти не спешат исключать этот сценарий.

Ударная волна

В этом году отметку в 10 тысяч суточных больных Украина перешагнула 4 марта. В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя рост заражений, назвал это началом "третьей волны эпидемии".

Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко считает, что последний всплеск заболеваемости – это все же вторая волна, а не третья. Но ее удар может оказаться сильнее, чем прежняя.

"Если посмотреть на график инфицирования в стране, то у нас был пик, потом – спад. И сейчас начался второй пик, который, думаю, будет продолжаться еще до мая или даже до июня. Возможно, он будет даже более интенсивный, чем первый пик", – сказал ученый в разговоре с РБК-Украина.

Эксперты указывают сразу на несколько причин, приведших к нынешнему росту больных. Одна из них – сезонный фактор, который у "ковида" по времени совпадает с разгулом гриппа и ОРВИ.

"Во многих странах Европы также идет рост, в том числе в соседних странах – в Польше, в Чехии. В Украине он был вполне ожидаемый: прогнозировалось, что он начнется с февраля, после январского карантина. Дальше был отсчет две-три недели: это включает инкубационный период, время, когда люди начали сдавать тесты и данные начали отражаться в статистике", – объяснил изданию руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Вдобавок украинцы стали реже соблюдать карантинные правила. Из-за усталости и иллюзии спада эпидемии люди потеряли бдительность, считает иммунолог Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой НАМН Украины Борис Донской.

"Те, кто все время усердно соблюдал карантинные меры, сейчас начал ими пренебрегать. Они стали больше выходить в общество и встречаться с друзьями. И это вылилось в нынешний всплеск заболеваемости. То есть сейчас, в первую очередь, болеют именно те группы, которые раньше долгое время берегли себя", – отметил в беседе с РБК-Украина Донской.

Нынешняя картина заболеваемости отличается от той, которая наблюдалась в начале эпидемии в стране. Во-первых, "ковид" очень "помолодел". Ведь тяжелое течение болезни фиксируют среди более молодых людей, говорит глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа"). Во-вторых, уменьшается доля легких и бессимптомных форм, тогда как число госпитализаций, напротив, растет.

"При такой же динамике выявления новых заражений в ноябре-декабре у нас не было такого количества госпитализаций. А сегодня идет рекордный уровень за все время эпидемии в стране. Что еще волнует – это много летальных случаев. И я думаю, что все это как раз связано с британским вариантом вируса", – сказал РБК-Украина Радуцкий.

Украинцы пока не спешат записываться на вакцинацию (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Инкубационный период этого штамма сократился до 1-3 дней. Более того, последние исследования подтвердили, что он не только более заразный, но и более летальный – примерно на 64% .

"Вероятно, он переносится более тяжело: это исходя из той статистики, которую мы сейчас наблюдаем. К тому же у него появились новые симптомы. Этот штамм поражает почки, печень, центральную нервную систему", – пояснил Радуцкий.

Официально британский вид вируса обнаружили в Украине 4 марта в образцах, отобранных в Ивано-Франковске за две недели до этого. Так что в Украину мутированный штамм пробрался уже больше 25 дней назад. Опрошенные изданием эксперты полагают, что появление британского варианта в числе главных причин, усугубивших эпидемию в стране.

Зоны риска

Эпидситуацию в областях власти отслеживают по пяти индикаторам: коэффициент выявления новых случаев (процент положительных тестов), охват тестированием, уровень госпитализации, динамика госпитализации и уровень загруженности кроватей с кислородом. Если хотя бы по двум из этих критериев есть отклонения три дня подряд – регион в течение двух суток переводят в красную "зону".

В Минздраве прогнозируют, что страна столкнется с "достаточно тяжелым периодом заболеваемости" в марте - апреле. Пока Кабмин собирается удерживать эпидемию путем адаптивного карантина, то есть локального "тушения".

"Но если она будет выходить из-под контроля, если более 65% коек будут заняты, а медицинская система – перегружена, то правительство будет вынуждено ввести более жесткие меры и перейти к общегосударственному усиленному карантину. Сегодняшняя ситуация показывает, что все возможно. Согласно постановлению Верховной рады, о введении такого карантина мы будем знать как минимум за неделю", – отметил Радуцкий.

По мнению Донского, карантин – это попытка спрятаться от угрозы. И если прятаться, то для того, чтобы полученное время использовать для подготовки к этой угрозе, добавил иммунолог.

"Если Минздрав договорится с какой-то компанией, привезет миллион доз вакцины и за период карантина провакцинирует все группы риска и пожилых людей, тогда есть смысл вводить карантин. Мы сделаем миллион прививок за этот срок? Нет. Иначе, когда мы выйдем из карантина, мы вновь получим пик заболеваемости", – предположил Донской.

Члены Кабмина в своих заявлениях пока с осторожностью комментируют тему возможного "локдауна". При этом в Министерстве здравоохранения допустили, что будут рассматривать такой шаг, если больше половины регионов – больше 13 – попадут в красную "зону".

Во время январского карантина в Украине не работали непродовольственные магазины (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Если отталкиваться от определения Минздрава, то общенациональный локдаун еще не близко, точно не в марте. Но ничего нельзя исключать, если, например, британский штамм станет стремительно распространяться по всем регионам страны и они начнут краснеть – то этот вариант возможен", – сказал Ганиченко.

Он объяснил: сейчас опасная или потенциально опасная ситуация наблюдается в десяти регионах. Это четыре области из красной "зоны". Еще две области – Винницкая и Николаевская – находятся на грани попадания в эту зону, уточнил эксперт. В обоих регионах превышен уровень госпитализации, а коэффициент новых случаев близок к максимально допустимому значению.

"Еще в трех областях – Киевской, Львовской и Сумской – есть проблемы с коэффициентом выявления новых случаев: там проводят гораздо меньше тестов по сравнению со средним показателем по стране. Плюс потенциально проблемная – Тернопольская область. Она то отходит, то приближается к граничным показателям госпитализации и выявления новых случаев", – рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения КШЕ.

По словам нескольких информированных собеседников издания, всерьез введение "локдауна" в Кабмине пока никто не обсуждал. И там всячески желают избежать такого сценария. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что "правильный ответ" на сегодняшний рост количества больных COVID-19 – это вакцинация, а не "локдаун".

Вот только повальной вакцинации в ближайшие месяцы ожидать не приходится. И государство не в силах это организовать, и украинцы не особо спешат получить укол. А потому выбора, чем сдержать вспышку коронавируса – вакцинацией или карантином – у власти может и не быть.