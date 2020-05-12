Онлайн-школу в Украине планируют расширить на весь учебный год

Фото: Юрий Костюк (pershij.com.ua)

Материалы собираются размещать на Youtube-канале Министерства образования и науки

Проект "Всеукраинская школа онлайн" для 1-11 классов хотят расширить на весь учебный год. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, если проект продолжат, у властей будет больше времени, чтобы сделать его "более вдумчиво".

"Я считаю, что мы обязательно'обязательно должны его продолжить. Нужно сделать полноценный учебный год, с 1-го по 11-й класс. Конечно у нас будет больше времени на подготовку, чтобы сделать это не в авральном режиме, а более вдумчиво, с хорошей подготовкой", - сказал Костюк.

При этом замглавы ОП отмечает, что будет сложно создать отдельный телеканал для проекта, но материалы будут размещать на Youtube-канале Министерства образования и науки.

"Опять же, это полноценно не заменит школу, которую будут посещать. Но польза этого проекта в другом. Во-первых, доступ к дополнительному учебному контенту. Например, кому-то не повезло с учителем истории. Ну, так случилось. Нет крутого преподавателя в определенной школе. Тогда ты можешь посмотреть курс истории онлайн. Или - ты пропустил тему, или что-то не понял. Тогда ты можешь открыть видео и наверстать", - сказал он.

По мнению Костюка, проект также может быть полезен и для других учителей, поскольку они будут смотреть на коллег и черпать что-то новое в подходах к учебному процессу.

Напомним, 6 апреля в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для школьников с пятого по одиннадцатый класс. Так, ежедневно дистанционно изучают 11 предметов.

4 мая началась пятая неделя онлайн-школы. Уроки можно посмотреть на YouTube МОН или в прямом эфире украинских телеканалов. Первое занятие начинается в 10:00.