Онлайн-школу в Україні планують розширити на весь навчальний рік

Фото: Юрій Костюк (pershij.com.ua)

Матеріали збираються розміщувати на Youtube-каналі Міністерства освіти та науки

Проект "Всеукраїнська школа онлайн" для 1-11 класів хочуть розширити на весь навчальний рік. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо проект продовжать, у влади буде більше часу, щоб зробити його "більш вдумливо".

"Я вважаю, що ми обов'язково повинні його продовжити. Потрібно зробити повноцінний навчальний рік, з 1-го по 11-й клас. Звичайно у нас буде більше часу на підготовку, щоб зробити це не в авральному режимі, а більш вдумливо, з хорошою підготовкою", - сказав Костюк.

При цьому заступник голови ВП відзначає, що буде складно створити окремий телеканал для проекту, але матеріали будуть розміщувати на Youtube-каналі Міністерства освіти та науки.

"Знову ж таки, це повноцінно не замінить школу, яку будуть відвідувати. Але користь цього проекту в іншому. По-перше, доступ до додаткового навчального контенту. Наприклад, комусь не пощастило з вчителем історії. Ну, так сталося. Немає крутого викладача в певній школі. Тоді ти можеш подивитися курс історії онлайн. Або - ти пропустив тему, або щось не зрозумів. Тоді ти можеш відкрити відео і надолужити", - сказав він.

На думку Костюка, проект також може бути корисний і для інших вчителів, оскільки вони будуть дивитися на колег і черпати щось нове в підходах до навчального процесу.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для школярів з п'ятого по одинадцятий клас. Так, щодня дистанційно вивчають 11 предметів.

4 травня почалася п'ята тиждень онлайн-школи. Уроки можна подивитися на YouTube МОН або в прямому ефірі українських телеканалів. Перше заняття починається о 10:00.