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Онлайн-одруження: як подати заяву про шлюб у "Дії"

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Понеділок 17 липня 2023 04:22
Онлайн-одруження: як подати заяву про шлюб у "Дії" Фото: українцям пояснили, як подати заяву про шлюб у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть подавати заяву про шлюб онлайн - за допомогою порталу "Дія". Потрібно лише обрати місце, дату та заплатити держмито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".

"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. Навіть нічого ксерити не треба", - зазначають у "Дії".

Як подати заявку про шлюб?

  • Зайдіть на портал "Дія" та авторизуйтеся
  • Натисніть Послуги - Сім'я - Заява про шлюб
  • Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії
  • Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом
  • Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП

Далі потрібно лише почекати на електронний лист з деталями від обраного ДРАЦСу.

Нові послуги в "Дії"

У застосунку "Дії" почали тестувати послугу місця проживання. Нею зможуть скористатися лише жінки та діти.

Окрім того, скоро в "Дії" з'являться нові сервіси, зокрема, допомога в розмитненні автомобіля та відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків.

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