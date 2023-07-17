Онлайн-одруження: як подати заяву про шлюб у "Дії"
Українці можуть подавати заяву про шлюб онлайн - за допомогою порталу "Дія". Потрібно лише обрати місце, дату та заплатити держмито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".
"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. Навіть нічого ксерити не треба", - зазначають у "Дії".
Як подати заявку про шлюб?
- Зайдіть на портал "Дія" та авторизуйтеся
- Натисніть Послуги - Сім'я - Заява про шлюб
- Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії
- Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом
- Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП
Далі потрібно лише почекати на електронний лист з деталями від обраного ДРАЦСу.
Нові послуги в "Дії"
У застосунку "Дії" почали тестувати послугу місця проживання. Нею зможуть скористатися лише жінки та діти.
Окрім того, скоро в "Дії" з'являться нові сервіси, зокрема, допомога в розмитненні автомобіля та відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків.
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