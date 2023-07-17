Онлайн-одруження: як подати заяву про шлюб у "Дії"

Українці можуть подавати заяву про шлюб онлайн - за допомогою порталу "Дія". Потрібно лише обрати місце, дату та заплатити держмито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії" .

"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. Навіть нічого ксерити не треба", - зазначають у "Дії".

Як подати заявку про шлюб?

Зайдіть на портал "Дія" та авторизуйтеся

Натисніть Послуги - Сім'я - Заява про шлюб

Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії

Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом

Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП

Далі потрібно лише почекати на електронний лист з деталями від обраного ДРАЦСу.

Нові послуги в "Дії"

У застосунку "Дії" почали тестувати послугу місця проживання. Нею зможуть скористатися лише жінки та діти.

Окрім того, скоро в "Дії" з'являться нові сервіси, зокрема, допомога в розмитненні автомобіля та відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків.

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