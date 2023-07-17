Онлайн-женитьба: как подать заявление о браке в "Дії"
Украинцы могут подавать заявление о браке онлайн - с помощью портала "Дія". Нужно выбрать место, дату и заплатить госпошлину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
"Женитьба онлайн становится еще ближе! Теперь новобрачные могут подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии. Даже ничего ксерить не надо", - отмечают в "Дії".
Как подать заявку на брак?
- Зайдите на портал "Дія" и авторизуйтесь
- Щелкните Услуги - Семья - Заявление о браке
- Заполните заявление и выберите детали церемонии
- Уплатите административный сбор картой и подпишите электронной подписью
- Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать ее с КЭП
Далее нужно лишь подождать электронное письмо с деталями от выбранного ГРАГСа.
Новые услуги в "Дії"
В приложении "Дія" начали тестировать услугу места жительства. Ею смогут воспользоваться только женщины и дети.
Кроме того, скоро в "Дії" появятся новые сервисы, в частности, помощь в растаможке автомобиля и возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков.
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