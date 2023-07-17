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Онлайн-женитьба: как подать заявление о браке в "Дії"

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Понедельник 17 июля 2023 04:22
Онлайн-женитьба: как подать заявление о браке в "Дії" Фото: украинцам объяснили, как подать заявление о браке в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы могут подавать заявление о браке онлайн - с помощью портала "Дія". Нужно выбрать место, дату и заплатить госпошлину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

"Женитьба онлайн становится еще ближе! Теперь новобрачные могут подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии. Даже ничего ксерить не надо", - отмечают в "Дії".

Как подать заявку на брак?

  • Зайдите на портал "Дія" и авторизуйтесь
  • Щелкните Услуги - Семья - Заявление о браке
  • Заполните заявление и выберите детали церемонии
  • Уплатите административный сбор картой и подпишите электронной подписью
  • Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать ее с КЭП

Далее нужно лишь подождать электронное письмо с деталями от выбранного ГРАГСа.

Новые услуги в "Дії"

В приложении "Дія" начали тестировать услугу места жительства. Ею смогут воспользоваться только женщины и дети.

Кроме того, скоро в "Дії" появятся новые сервисы, в частности, помощь в растаможке автомобиля и возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков.

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