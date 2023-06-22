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Розмитнення авто й не тільки. В "Дії" незабаром з'являться 5 нових сервісів

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Четвер 22 червня 2023 17:54
Розмитнення авто й не тільки. В "Дії" незабаром з'являться 5 нових сервісів Фото: в "Дії" незабаром з'являться 5 нових сервісів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже незабаром в "Дії" з'являться нові сервіси, серед яких допомога в розмитненні авто, відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд online".

Які сервіси з'являться в "Дії":

  • Відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків - наразі Мінцифра працює над послугою разом з Фондом гарантування вкладів;
  • Розмитнення авто у кілька кліків - Мінцифра допрацьовує закон, після чого його має ухвалити Верховна рада;
  • Зміна місця проживання - після зміни місця проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично;
  • Перереєстрація авто у разі купівлі-продажу - продавець та покупець матимуть змогу оформити договір у застосунку й підписати його після перевірки Головним сервісним центром;
  • Документи про освіту;

Фото: в "Дії" незабаром з'являться 5 нових сервісів (t.me/mintsyfra)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, в майбутньому, завдяки цифровій трансформації, усі державні послуги в Україні будуть переведені в онлайн. Також він закликав країни вже почати експортувати систему цифровізації.

Тим часом голова Мінцифри Михайло Федоров відзначив, що в "Дії" може з'явитися штучний інтелект.

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