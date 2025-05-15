Все онлайн? Як перевести пенсію з "Укрпошти" на картку без відділень і черг

Виплата пенсії на банківську картку: що потрібно

"Якщо ви хочете, щоб пенсія надходила не через "Укрпошту", а на банківську картку - це можна зробити онлайн.", - розповіли українцям.

Для цього потрібно мати:

електронний підпис;

відкритий рахунок у банку.

Що робити та які документи зібрати

Для того, щоб перевести пенсію з "Укрпошти" на банківську картку онлайн, українцям радять дотримуватись такого алгоритму дій:

звернутись до будь-якого банку, який обслуговує пенсіонерів;

відкрити рахунок - спеціально для пенсійних виплат;

підготувати необхідні документи - паспорт, ідентифікаційний код, довідку з банку з реквізитами;

відсканувати документи (з дотриманням необхідних для скан-копій вимог).

Перший крок до подання заяви (скриншот: t.me/uriad24)

Вимоги до відсканованих документів

Відскановані для переведення пенсії на банківську картку документи повинні відповідати низці вимог:

бути кольоровими;

бути чіткими;

"важити" до 1 Мб кожен;

бути у форматі JPG, JPEG або PDF.

Крім того, назви всіх файлів повинні відповідати змісту документів.

Необхідні документи та вимоги до них (скриншот: t.me/uriad24)

Як подавати заяву онлайн: алгоритм дій

Для того, щоб отримати послугу онлайн, необхідно подати електронну заяву:

зайти на портал електронних послуг ПФУ;

авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або "Дія.Підпис";

зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати пункт "Внесення змін до пенсійної справи";

перейти до пункту "Заява про зміну способу виплати пенсії";

заповнити форму заяви;

завантажити підготовлені скан-копії документів;

підписати заяву КЕП;

надіслати її до Пенсійного фонду.

Як подавати заяву онлайн - алгоритм дій (скриншот: t.me/uriad24)

"Після підтвердження заяви пенсія надходитиме на картку банку", - пояснили українцям.