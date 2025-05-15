Все онлайн? Як перевести пенсію з "Укрпошти" на картку без відділень і черг

Перевести пенсію з "Укрпошти" на банківську картку можна віддалено - онлайн. Для цього потрібно скористатись порталом електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інфографіку Telegram-каналу "Уряд online".
"Якщо ви хочете, щоб пенсія надходила не через "Укрпошту", а на банківську картку - це можна зробити онлайн.", - розповіли українцям.
Для цього потрібно мати:
Для того, щоб перевести пенсію з "Укрпошти" на банківську картку онлайн, українцям радять дотримуватись такого алгоритму дій:
Відскановані для переведення пенсії на банківську картку документи повинні відповідати низці вимог:
Крім того, назви всіх файлів повинні відповідати змісту документів.
Для того, щоб отримати послугу онлайн, необхідно подати електронну заяву:
"Після підтвердження заяви пенсія надходитиме на картку банку", - пояснили українцям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення.
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