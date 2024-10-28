Як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення: інструкція
Якщо пенсіонер втратив пенсійне посвідчення, новий документ можна отримати кількома шляхами - офлайн (у сервісному центрі Пенсійного фонду України) або онлайн (віддалено).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як можна відновити втрачене пенсійне посвідчення
Для того, щоб пенсіонеру отримати новий документ замість старого втраченого, потрібно:
- або звернутись до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України
- або онлайн - через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ
- або онлайн - за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд"
У прес-службі ПФУ уточнили також, що електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку "Дія" (яке генерується після виготовлення пенсійного посвідчення) має таку саму юридичну силу, як і традиційне.
Відновити пенсійне посвідчення можна кількома шляхами (інфографіка: pfu.gov.ua)
Де оформити послугу та які документи потрібні
При зверненні до сервісного центру ПФУ, пенсіонеру для відновлення посвідчення потрібно:
- пред'явити паспорт
- пред'явити довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
- заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення
- додати до заяви кольорове фото розміром 3 на 2,5 см
Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через веб-портал електронних послуг ПФУ, потрібно:
- увійти до системи (особистого кабінету на порталі)
- зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення"
- обрати опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення"
Для того, щоб подати заяву за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд" потрібно:
- обрати вкладку "До ПФУ"
- перейти до розділу "Комунікації до ПФУ"
- зайти у "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"
У ПФУ пояснили, що для подання заяви на виготовлення пенсійного посвідчення через електронні сервіси, необхідно підготувати скановані копії:
- паспорта
- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
- власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору)
- фотокартку
"Сканкопії повинні бути кольоровими та чіткими. Збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб, а назви мають відповідати виду відсканованого документа", - уточнили у Пенсійному фонді.
Після того, як пенсійне посвідчення буде виготовлене, його можна буде забрати в тому сервісному центрі ПФУ, який було зазначено у відповідній заяві.
Нагадаємо, 25 жовтня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за цей місяць.
У центральному органі виконавчої влади повідомляли, що на пенсійні виплати було спрямовано 64 млрд грн (у тому числі 9,5 млрд грн через АТ "Укрпошта" і 54,5 млрд грн через уповноважені банки).
Крім того, станом на 27 жовтня було профінансовано: 1459,1 млн грн - на виплату житлових субсидій та пільг, 2552 млн грн - на страхові виплати (в тому числі 1384,1 млн грн - на оплату лікарняних).
Насамкінець впродовж жовтня 2024 року було надано 979 тис. послуг особам, які звернулися до органів ПФУ.
Варто зазначити, що право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку - 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, який дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.
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