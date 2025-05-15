Все онлайн? Как перевести пенсию с "Укрпочты" на карту без отделений и очередей

Перевести пенсию с "Укрпочты" на банковскую карту можно удаленно - онлайн. Для этого нужно воспользоваться порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфографику Telegram-канала "Уряд online".
"Если вы хотите, чтобы пенсия поступала не через "Укрпочту", а на банковскую карточку - это можно сделать онлайн.", - рассказали украинцам.
Для этого нужно иметь:
Для того чтобы перевести пенсию с "Укрпочты" на банковскую карту онлайн, украинцам советуют придерживаться такого алгоритма действий:
Отсканированные для перевода пенсии на банковскую карту документы должны соответствовать ряду требований:
Кроме того, названия всех файлов должны соответствовать содержанию документов.
Для того чтобы получить услугу онлайн, необходимо подать электронное заявление:
"После подтверждения заявления пенсия будет поступать на карточку банка", - объяснили украинцам.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение.
Читайте также, как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.