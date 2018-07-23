Онищенко не вручали повестку на допрос, - адвокат

Адвокат утверждает, что Онищенко вызывают для иного процессуального действия

Адвокат Александра Онищенко Олег Ищенко заявил, что его подзащитному не вручали повестку на допрос. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Ранее на сайте НАБУ была опубликована повестка на допрос Александру Онищенко.

"Его вызвали для допроса. Вызвали для определенного процессуального действия. Во-вторых, НАБУ известно, что Онищенко не находится в пределах Украины. Повестки ему должны вручаться через консульское учреждение. Мы пойдем, конечно. Однако Онищенко не вручали повестку. Не знаю, откуда эти сведения взялись", - сказал адвокат.

Отметим, по версии следствия, нардеп с сообщниками продавали газ государственного предприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму свыше 1,61 млн гривен.

Напомним, в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос народного депутата-беглеца, фигуранта "газового дела" Александра Онищенко. Допрос должен состояться 26 июля 2018 года в 12:00, нардепа вызвали в качестве подозреваемого.

В мае НАБУ опровергло информацию о том, что якобы бюро предлагало народному депутату Александру Онищенко, который является фигурантом "газового дела", заключить сделку со следствием.