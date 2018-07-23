Онищенку не вручали повістку на допит, - адвокат

Адвокат стверджує, що Онищенко викликають для іншої процесуальної дії

Адвокат Олександра Онищенка Олег Іщенко заявив, що його підзахисному не вручали повістку на допит. Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

Раніше на сайті НАБУ була опублікована повістка на допит Олександру Онищенко.

"Його не викликали для допиту. Викликали для певної процесуальної дії. По-друге, НАБУ відомо, що Онищенко не знаходиться у межах України. Повістки йому мають вручатися через консульську установу. Ми підемо, звичайно. Однак Онищенко не вручали повістку. Не знаю, звідки ці відомості взялися", - сказав адвокат.

Зазначимо, за версією слідства, нардеп зі спільниками продавали газ державного підприємства "Укргазвидобування" за допомогою декількох своїх компаній через псевдобіржі, що завдало державі збитків на суму понад 1,61 млн гривень.

Нагадаємо, у понеділок Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало на допит народного депутата-втікача, фігуранта "газової справи" Олександра Онищенка. Допит має відбутися 26 липня 2018 року о 12:00, нардепа викликали в якості підозрюваного.

У травні НАБУ спростувало інформацію про те, що нібито бюро пропонувало народному депутату Олександру Онищенко, який є фігурантом "газової справи", укласти угоду зі слідством.