НАБУ вызвало Онищенко на допрос

Нардепа-беглеца вызывают на допрос в качестве подозреваемого

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос народного депутата-беглеца, фигуранта "газового дела" Александра Онищенко 26 июля 2018 года. Об этом свидетельствует повестка, опубликованная на сайте НАБУ.

В частности, нардепа вызывают на 12:00 для допроса в качестве подозреваемого.

"Повестка о вызове подозреваемого Онищенко Александра Романовича, зарегистрированного по адресу: г. Киев, проул. Редутный. Вам необходимо прибыть в 12:00 26.07.2018 к детективу Национального бюро по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3 для допроса как подозреваемого в уголовном производстве №42015110000000121", - говорится в сообщении.

Отметим, что повестка была зарегистрирована еще 20 июля.

Напомним, как писало РБК-Украина в мае, НАБУ опровергло информацию о том, что якобы бюро предлагало народному депутату Александру Онищенко, который является фигурантом "газового дела", заключить сделку со следствием.

Агентство ранее писало, что Онищенко заявил о готовности передать НАБУ оригиналы записей, на которых, в частности, можно услышать голос, похожий на голос Порошенко. Отметим, пленки Онищенко, на которых, в частности, записан голос, похожий на голос президента Украины, были обнародованы 18 апреля в эфире телеканала NewsOne.

Однако Онищенко так и не передал эти записи НАБУ.