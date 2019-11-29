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Онищенко може повернутися до України в грудні

Новини » Політика     29.11.2019 - 19:11
Онищенко може повернутися до України в грудні
Фото: Олександр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

Онищенко може повернутися в середині наступного місяця

Колишній народний депутат і фігурант "газової справи" Олександр Онищенко може повернутися до України в грудні. Про це він повідомив виданню Kyiv Post.

Повідомляється, що Онищенко підтвердив намір повернутися до України в грудні. Як підтвердження він вислав журналістам Kyiv Post квиток на рейс Ryanair 13 грудня з Барселони в Київ.

Крім того, Онищенко показав документи, в яких йдеться про згоду здатися українській владі за вказівкою іспанських і українських правоохоронців, а також Інтерполу.

Нагадаємо, раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Онищенко мають екстрадувати в Україну з Іспанії, де він переховується від слідства. За його словами, колишній нардеп програв всі судові процеси в Іспанії і є рішення про його екстрадицію.

"Є певна орієнтовна дата - це грудень 2019 року. Звичайно, що ще може статися, але він програв суди. Тому є рішення про його екстрадицію", - заявив Ситник.

Відзначимо, в лютому 2019 року до суду було направлено обвинувальний акт щодо Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем".

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Новини України Олександр Онищенковозвращениегазовые схемы
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