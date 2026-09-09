Без Face ID та MagSafe: чому перехід з iPhone на Samsung розчарує

Samsung дедалі активніше полює на власників iPhone, пропонуючи їм флагмани, доступніші моделі та незвичні складні смартфони. Але перехід з iOS на Galaxy може виявитися складнішим, ніж здається.

Медіа РБК-Україна з посиланням на BGR розібралося у причинах.

Втрата Face ID та апаратних фішок

Найперше, що помітить користувач, - відсутність повноцінного 3D-сканера обличчя. Face ID проєктує тисячі точок для створення об'ємної карти обличчя, це дозволяє безпечно авторизуватися у банківських додатках та Apple Pay навіть у масці.

Натомість Samsung пропонує лише 2D-розпізнавання, яке вважається менш захищеним.

Для доступу до чутливих додатків доведеться використовувати підекранний сканер відбитків пальців. Крім того, користувачі втратять доступ до технології MagSafe та фізичних клавіш Action Button і Camera Control.

Проблеми з iMessage та FaceTime

Втрата фірмових сервісів Apple стане одним із найбільших "програмних шоків" користувача.

Заміна iMessage - користувачам доведеться перейти на Samsung Messages або WhatsApp.

Хоча підтримка стандарту RCS на iPhone полегшує переписку (зокрема з'являється сквозне шифрування), повідомлення від користувачів Android все одно відображатимуться у зелених баблах.

Обмежений FaceTime - користувачі Samsung зможуть приєднуватися до дзвінків лише за посиланням через браузер, але не зможуть здійснювати нові виклики самостійно.

Марність Apple Watch та обмеження AirPods

Apple Watch повністю втрачає сенс без iPhone - він не синхронізується зі смартфонами Samsung. Дані про здоров'я доведеться експортувати вручну через додаток Health Connect у Samsung Health.

Навушники AirPods працюватимуть лише як звичайна Bluetooth-гарнітура, втративши просторове аудіо, функції слухового апарату та живий переклад (у моделі AirPods Pro 3). Пошукові трекери AirTags також виявляться повністю несумісними.

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Руйнування екосистеми Continuity

Власники Mac та iPad більше не зможуть користуватися наскрізною екосистемою Apple.

Втрачаються такі функції:

Спільний буфер обміну між пристроями;

Трансляція екрана смартфона на Mac та Continuity Camera;

Синхронізація дзвінків і повідомлень.

Частково проблему передачі файлів вирішує підтримка AirDrop через сервіс Quick Share, проте для повноцінної заміни екосистеми доведеться докуповувати планшет на Android та ноутбук з ОС Windows.

Різниця у підході до оновлень

Хоча Samsung гарантує до 7 років підтримки для своїх флагманів, графік виходу оновлень суттєво відрізняється від Apple.

Реліз нових версій Android, як-от 17, відбувається із затримкою у кілька тижнів або місяців, адже компанії потрібен час для адаптації власної оболонки One UI.

Натомість Apple випускає нові версії iOS одночасно для всіх підтримуваних моделей у світі.