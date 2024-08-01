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В Омську почалася велика пожежа на нафтозаводі (відео)

Ілюстративне фото: в Омську горить НПЗ (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У російському місті Омськ сьогодні, 1 серпня, почалася сильна пожежа на нафтозаводі. Її причини поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал 112.

За його даними, на нафтозаводі горить установка АВТ-10. Площа пожежі становить 300 квадратних метрів.

У російському МНС, як пишуть у мережі, вже підтвердили пожежу на "об'єкті в Нєфтяніках (район Омська)". У відомстві додали, що для ліквідації займання задіяні сили підприємства та сили МНС.

Більш детальних подробиць про пожежу поки що немає.

Пожежі на російських НПЗ

Нагадаємо, пожежі російських нафтопереробних заводів останнім часом є нерідким явищем. НПЗ часто горять внаслідок атак українських безпілотників.

Зокрема, 27 липня джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що українські безпілотники вдарили по НПЗ у Рязані.

При цьому 9 липня джерело РБК-Україна розповіло, що Україна завдала удару по нафтопереробному заводу росіян у Волгоградській області.

Сьогодні, 1 серпня, ЗМІ написали, що у липні українські захисники застосували більше далекобійних дронів, ніж російські окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяНПЗПожежаОмск