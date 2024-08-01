В Омську почалася велика пожежа на нафтозаводі (відео)

У російському місті Омськ сьогодні, 1 серпня, почалася сильна пожежа на нафтозаводі. Її причини поки що невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал 112.
За його даними, на нафтозаводі горить установка АВТ-10. Площа пожежі становить 300 квадратних метрів.
У російському МНС, як пишуть у мережі, вже підтвердили пожежу на "об'єкті в Нєфтяніках (район Омська)". У відомстві додали, що для ліквідації займання задіяні сили підприємства та сили МНС.
Більш детальних подробиць про пожежу поки що немає.
Нагадаємо, пожежі російських нафтопереробних заводів останнім часом є нерідким явищем. НПЗ часто горять внаслідок атак українських безпілотників.
Зокрема, 27 липня джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що українські безпілотники вдарили по НПЗ у Рязані.
При цьому 9 липня джерело РБК-Україна розповіло, що Україна завдала удару по нафтопереробному заводу росіян у Волгоградській області.
Сьогодні, 1 серпня, ЗМІ написали, що у липні українські захисники застосували більше далекобійних дронів, ніж російські окупанти.
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