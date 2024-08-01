В Омске начался крупный пожар на нефтезаводе (видео)

В российском городе Омск сегодня, 1 августа, начался сильный пожар на нефтезаводе. Его причины пока неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112.
По его данным, на нефтезаводе горит установка АВТ-10. Площадь пожара 300 составляет квадратных метров.
В российском МЧС, как пишут в сети, уже подтвердили пожар на "объекте в Нефтяниках (район Омска)". В ведомстве добавили, что для ликвидации возгорания задействованы силы предприятия и силы МЧС.
Более детальных подробностей о пожаре пока нет.
Напомним, пожары российских нефтеперерабатывающих заводах последнее время являются нередким явлением. НПЗ часто горят в результате атак украинских беспилотников.
В частности, 27 июля источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что украинские беспилотники ударили по НПЗ в Рязани.
При этом 9 июля источник РБК-Украина рассказал, что Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Волгоградской области.
Сегодня, 1 августа, СМИ написали, что в июле украинские защитники применили больше дальнобойных дронов, чем российские оккупанты.
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