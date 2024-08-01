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В Омске начался крупный пожар на нефтезаводе (видео)

Иллюстративное фото: в Омске горит НПЗ (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В российском городе Омск сегодня, 1 августа, начался сильный пожар на нефтезаводе. Его причины пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112.

По его данным, на нефтезаводе горит установка АВТ-10. Площадь пожара 300 составляет квадратных метров. 

 

В российском МЧС, как пишут в сети, уже подтвердили пожар на "объекте в Нефтяниках (район Омска)". В ведомстве добавили, что для ликвидации возгорания задействованы силы предприятия и силы МЧС. 

Более детальных подробностей о пожаре пока нет. 

Пожары на российских НПЗ

Напомним, пожары российских нефтеперерабатывающих заводах последнее время являются нередким явлением. НПЗ часто горят в результате атак украинских беспилотников.

В частности, 27 июля источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что украинские беспилотники ударили по НПЗ в Рязани.

При этом 9 июля источник РБК-Украина рассказал, что Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Волгоградской области.

Сегодня, 1 августа, СМИ написали, что в июле украинские защитники применили больше дальнобойных дронов, чем российские оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Российская ФедерацияНПЗПожарОмск