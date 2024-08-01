В Омську почалася велика пожежа на нафтозаводі (відео)

У російському місті Омськ сьогодні, 1 серпня, почалася сильна пожежа на нафтозаводі. Її причини поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал 112.

За його даними, на нафтозаводі горить установка АВТ-10. Площа пожежі становить 300 квадратних метрів.

У російському МНС, як пишуть у мережі, вже підтвердили пожежу на "об'єкті в Нєфтяніках (район Омська)". У відомстві додали, що для ліквідації займання задіяні сили підприємства та сили МНС.

Більш детальних подробиць про пожежу поки що немає.