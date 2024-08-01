В Омске начался крупный пожар на нефтезаводе (видео)

В российском городе Омск сегодня, 1 августа, начался сильный пожар на нефтезаводе. Его причины пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112.

По его данным, на нефтезаводе горит установка АВТ-10. Площадь пожара 300 составляет квадратных метров.

В российском МЧС, как пишут в сети, уже подтвердили пожар на "объекте в Нефтяниках (район Омска)". В ведомстве добавили, что для ликвидации возгорания задействованы силы предприятия и силы МЧС.

Более детальных подробностей о пожаре пока нет.