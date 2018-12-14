Омелян заверил в сохранении отделений "Укрпочты"

Фото: Наблюдательный совет "Укрпочты" (mtu.gov.ua)

Министр хочет совместить современные бизнес-модели с социальной функцией

"Укрпочта" должна сочетать бизнес-подходы с социальной функцией, которую она выполняет в государстве. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с членами наблюдательного совета ПАО "Укрпочта", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр заверил, что ни сокращения количества отделений на селе, ни прекращения доставки пенсий не будет.

""Укрпочта" будет добросовестно исполнять все социальные функции, возложенные на нее", - сказал он.

Омелян заявил, что задачей является "преобразовать государственный актив советского образца в современную компанию, лидера рынка почтовых услуг. Команда Игоря Смелянского демонстрирует успехи в развитии электронной коммерции, доставки грузов, применении современных подходов к ведению бизнеса".

В свою очередь представители наблюдательного совета выразили надежду на дальнейшую совместную работу для развития компании.

Напомним, кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете ПАО "Укрпочта" были согласованы Кабинетом министров 10 октября 2018 года. Независимыми членами наблюдательного совета компании назначены: Бенуа Плеска (Бельгия); Иона Салювеер (Эстония); Якуб Карновски (Польша); Томе Дженсен (Дания); Оксана Волчко (Украина); а представителями государства - Александр Озеран и Юрий Тустановский.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" не будет сокращать отделения, и проблем с доставкой пенсий не будет.

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, было предусмотрено возмещение для ПАО "Укрпочта" расходов на доставку пенсий. На возмещение затрат ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.