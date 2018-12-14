Омелян запевнив у збереженні відділень "Укрпошти"

Фото: Наглядова рада "Укрпошти" (mtu.gov.ua)

Міністр хоче поєднати сучасні бізнес-моделі з соціальною функцією

"Укрпошта" має поєднувати бізнес-підходи із соціальною функцією, яку вона виконує в державі. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі із членами наглядової ради ПАТ "Укрпошта", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Міністр запевнив, що ані скорочення кількості відділень на селі, ані припинення доставки пенсій не буде.

""Укрпошта" сумлінно виконуватиме всі соціальні функції, покладені на неї", - сказав він.

Омелян заявив, що завданням є "перетворити державний актив радянського зразка на сучасну компанію, лідера ринку поштових послуг. Команда Ігоря Смілянського демонструє успіхи у розвитку електронної комерції, доставки вантажів, застосуванні сучасних підходів до ведення бізнесу".

У свою чергу представники наглядової ради висловили сподівання на подальшу спільну роботу задля розвитку компанії.

Нагадаємо, кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядовій раді ПАТ "Укрпошта" були погоджені Кабінетом міністрів 10 жовтня 2018 року. Незалежними членами наглядової ради компанії призначено: Бенуа Плеска (Бельгія), Йона Салювеер (Естонія), Якуб Карновскі (Польща), Томі Дженсен (Данія), Оксана Волчко (Україна), а представниками держави - Олександр Озеран і Юрій Тустановський.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" не буде скорочувати відділення, і проблем з доставкою пенсій не буде.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, було передбачено відшкодування для ПАТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.