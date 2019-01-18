Омелян хочет отдать Центральный киевский вокзал в концессию

Фото: Центральный киевский вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Вокзал могут отдать Киеву или частным структурам

Министерство инфраструктуры может передать в концессию Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра Владимира Омеляна в Facebook.

"Рассматриваем возможность передачи вокзала в концессию. Это может быть и муниципальная концессия, если город будет иметь деньги, может быть частный инвестор", - написал министр.

Министр отметил, что вокзалом ежедневно пользуются около 100 тыс. пассажиров, однако общее состояние вокзала и особенно площади не соответствуют почетному званию визитки Киев.

"Договорились превратить этот объект в современное, опрятное, комфортное и безопасное общественное пространство. Через 2 недели собираемся, анализируем предложения от Министерства инфраструктуры Украины, "Укрзализныци", Национальной полиции и мэрии Киева. Торговые площадки, залы ожидания, парковки - все это должно быть приведено в порядок, в едином эстетическом стиле", - добавил Омелян

Напомним, в июле 2018 года в "Укрзализныци" рассказали о планах по передаче в концессию украинских вокзалов. В частности, для "Укрзализныци" в вопросе передачи в концессию приоритетными являются так называемые внеклассные вокзалы и вокзалы первого класса. Это вокзалы в крупных городах, где есть поток и платежеспособный спрос.

В декабре 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров поддерживает принятие закона о концессии.