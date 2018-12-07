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В Кабмине настаивают на принятии закона о концессиях

Новости » Политика    07.12.2018 - 12:12
В Кабмине настаивают на принятии закона о концессиях
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гросман заявил, что закон о концессиях привлечет инвестиции в украинскую экономику

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров поддерживает принятие закона о концессии. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что закон о концессиях расширяет возможности для привлечения инвестиций в экономику Украины.

"Мы поддерживаем ряд других законов. В частности, закон о концессиях. Это серьезное окно для привлечения инвестиций в экономику нашего государства, закон требует в том числе и вашей поддержке", - заявил премьер.

Напомним, Государственное агентство лесных ресурсов Украины ведет переговоры о передаче в концессию 5 лесхозов австрийской компании Holzindustrie Schweighofer, крупнейшему в Европе заготовителю леса.

Также в июле 2018 года в "Укрзализныце" рассказали о планах на передаче в концессию украинских вокзалов. В частности, для "Укрзализныци" в вопросе передачи в концессию приоритетными являются так называемые внеклассные вокзалы и вокзалы первого класса. Это вокзалы в крупных городах, где есть поток и платежеспособный спрос.

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