Омелян хоче віддати Центральний київський вокзал у концесію

Фото: Центральний київський вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Вокзал можуть віддати Києву або приватним структурам

Міністерство інфраструктури може передати в концесію Центральний залізничний вокзал у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра Володимира Омеляна у Facebook.

"Розглядаємо можливість передачі вокзалу в концесію. Це може бути і муніципальна концесія, якщо місто буде мати гроші, може бути приватний інвестор", - написав міністр

Міністр зазначив, що вокзалом щодня користуються близько 100 тис. пасажирів, однак загальний стан вокзалу і особливо площі не відповідають почесному званню візитівки Києва.

"Домовилися перетворити цей об'єкт на сучасний, охайний, комфортний і безпечний суспільний простір. За 2 тижні збираємося, аналізуємо пропозиції від Міністерство інфраструктури України, "Укрзалізниці", Національної поліції та мерії Києва. Торговельні майданчики, зали очікування, парковки - все це має бути приведено в порядок, в єдиному естетичному стилі", - додав Омелян.

Нагадаємо, у липні 2018 року в "Укрзалізниці" розповіли про плани на передачу в концесію українських вокзалів. Зокрема, для "Укрзалізниці" в питанні передачі в концесію пріоритетними є так звані позакласні вокзали і вокзали першого класу. Це вокзали у великих містах, де є потік і платоспроможний попит.

У грудні 2018 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів підтримує прийняття закону про концесії.