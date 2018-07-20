Приоритетными для УЗ в этом вопросе являются так называемые внеклассные вокзалы и вокзалы первого класса

В "Укрзализнице" рассказали о планах на передачу в концессию украинских вокзалов. Об этом сегодня во время презентации Дорожной карты реформ в транспортной инфраструктуре сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики железнодорожной компании Антон Саболевский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нашим приоритетом, конечно же, являются крупные вокзалы, потому что ситуация, когда у нас киевский вокзал является убыточным, не есть хорошей. То есть, мы понимаем, что вокзалы - это большой кусок, большой комплекс, который может сам на себя зарабатывать", - сказал он.

По словам Саболевского, для "Укрзализныци" в вопросе передачи в концессию приоритетными являются так называемые внеклассные вокзалы и вокзалы первого класса.

"Это вокзалы в крупных городах, где есть поток и платежеспособный спрос, и там мы сможем максимально реализовать этот потенциал", - отметил представитель железнодорожной компании.

Он также выделил две условные целевые группы по таким вокзалам.

"Первая - это туристическое направление (Трускавец, Херсон) и вторая - это те вокзалы, в развитии которых заинтересованы органы местного самоуправления (Николаев)", - отметил Саболевский.

Напомним, 9 апреля на III Украинском инфраструктурном форуме и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил о том, что "Укрзализныця" рассматривает возможность передачи вокзалов в концессию.