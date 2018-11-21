Омелян анонсировал контроль качества материалов для ремонта дорог

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

В Украине будут проверять заводы и сырье для производства асфальта

В Украине в 2019 году внедряется контроль качества материалов, которые используются для строительства дорог. Об этом на заседании Кабмина заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Омелян подчеркнул важность независимого контроля в дорожной сфере. Он также пообещал усилить контроль расходования средств после того, как на ремонте дорог выявили нарушения на 130 млн гривен.

"По проверке качества. Как мы договаривались, со следующего года начинаем контроль не только качества построенных дорог, но и контроль качества материалов, из которых эти дороги строятся. Будут проверяться массово все асфальтные заводы, все сырье, которое закупается", - добавил Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 2018 году выполнили 95% запланированных работ на дорогах государственного значения.

Отметим, недавно стало известно, что по результатам проверки Государственной аудиторской службы расходов "Укравтодора" обнаружено нарушений на 190 миллионов гривен. Больше всего нарушений обнаружили в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях.