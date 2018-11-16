Госаудитслужба обнаружила в работе "Укравтодора" нарушений на 190 млн грн

Иллюстративное фото (ukravtodor.gov.ua)

Основной причиной нарушений являются недостатки в системе контроля качества в областных службах автодорог

По результатам проверки Государственной аудиторской службы расходов "Укравтодора" біло обнаружено нарушений на 190 миллионов гривен, из которых более 130 миллионов - связанные с выполнением ремонтно-строительных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госаудитслужбы.

Как отмечается, больше всего нарушений было обнаружено контрольными мероприятиями в Службе автомобильных дорог в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях.

При этом основной причиной нарушений являются недостатки в системе контроля качества в областных службах автодорог.

"В частности, подрядная организация, которая осуществляла ремонт дороги в Николаевской области не смогла подтвердить устройство асфальтобетонной смеси, изготовленной с использованием модифицированного битума. Отсутствие сертификатов соответствия, иных необходимых документов свидетельствует об использовании смеси несоответствующего состава, за которую уплачено 65 млн гривен", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что чиновника "Укравтодора" поймали на взятке в 650 тыс. гривен.

Начальник Центра асфальтобетонов и органических вяжущих Государственного дорожного научно-исследовательского института имени Шульгина, который входит в структуру Государственного агентства автомобильных дорог Украины, требовал и получил от представителя частного общества взятку в сумме 650 тыс. гривен.