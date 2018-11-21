Омелян анонсував контроль якості матеріалів для ремонту доріг

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

В Україні будуть перевіряти заводи та сировину для виробництва асфальту

В Україні у 2019 році впроваджується контроль якості матеріалів, які використовуються для будівництва доріг. Про це на засіданні Кабміну заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Омелян підкреслив важливість незалежного контролю в дорожній сфері. Він також пообіцяв посилити контроль витрачання коштів після того, як на ремонті доріг виявили порушення на 130 млн гривень.

"Щодо перевірки якості. Як ми домовлялися, з наступного року починаємо контроль не тільки якості побудованих доріг, але і контроль якості матеріалів, з яких ці дороги будуються. Будуть перевірятися масово всі асфальтні заводи, вся сировина, яка закуповується", - додав Омелян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в 2018 році виконали 95% запланованих робіт на дорогах державного значення.

Відзначимо, нещодавно стало відомо, що за результатами аудиторської перевірки Державної служби витрат "Укравтодору" виявлено порушень на 190 мільйонів гривень. Найбільше порушень виявили у Миколаївській, Волинській, Закарпатській, Луганській, Полтавській та Львівській областях.