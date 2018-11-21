В Украине выполнили 95% запланированных работ на дорогах госзначения

Фото: премьер-министр Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман напомнил об обещании за пять лет соединить все областные центры новыми дорогами

В Украине в 2018 году выполнили 95% запланированных работ на дорогах государственного значения. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман отметил, что на сегодня уже завершен сезон 2018 года по ремонту и строительству дорог. По его словам, на дорогах государственного значения выполнено 95% запланированных работ.

Он также напомнил, что правительство планирует за пять лет соединить все областные центры качественными дорогами.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам проверки Государственной аудиторской службы расходов "Укравтодора" обнаружено нарушений на 190 миллионов гривен. Также стало известно, что из этой суммы 130 миллионов связаны с нарушениями при выполнении ремонтно-строительных работ.

В октябре РБК-Украина писало, что чиновника "Укравтодора" задержали на взятке в 650 тыс. гривен. По данным следствия, он требовал деньги за ускорение экспертизы и получение положительных выводов исследования продукции одного из предприятий.