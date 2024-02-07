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Омбудсмен виступив за схвалення законопроекту про мобілізацію після власної критики

Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про проведення термінової наради з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо зауважень до законопроекту про мобілізацію.

Про це передає РБК-Україна з посиланням Telegram омбудсмена.

За його словами, на зустрічі сторони обговорили "важливий для України законопроект про мобілізацію". 

"У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроект необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів", - йдеться у заяві.

Також Лубінець зазначив, що до другого читання у ВР зауваження від Офісу омбудсмана "можна врегулювати".

"Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України", - додав він.

Попередня критика з боку омбудсмена законопроекта про мобілізацію

Зазначимо, перед тим Уповноважений ВРУ з прав людини Лубінець 6 лютого виступив із заявою, що оновлений законопроект про мобілізацію в Україні містить в собі низку суперечливих норм. Зокрема, він порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.

За його словами, представниця Офісу омбудсмена з соціальних та економічних прав Олена Колобродова озвучила зауваження на комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Окрім цього документ із зауваженнями було направлено до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Лубінець додав, що його зауваження до нового законопроекту про мобілізацію зайняли 9 сторінок.

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

Серед пропозицій уряд хоче, щоб повістки військовозобов'язаним надсилалися через електронний кабінет призовника. У першій версії Міноборони пропонувало, щоб повістки відправляли електронною поштою. Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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