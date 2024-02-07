Омбудсмен выступил за одобрение законопроекта о мобилизации после собственной критики

По его словам, на встрече стороны обсудили "важный для Украины законопроект о мобилизации".

"В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам", - говорится в заявлении.

Также Лубинец отметил, что ко второму чтению в ВР замечания от Офиса омбудсмана "можно урегулировать".

"В очередной раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины", - добавил он.

Прежняя критика со стороны омбудсмена законопроекта о мобилизации

Отметим, перед тем Уполномоченный ВРУ по правам человека Лубинец 6 февраля выступил с заявлением, что обновленный законопроект о мобилизации в Украине содержит ряд противоречивых норм. В частности, он нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.

По его словам, представитель Офиса омбудсмена по социальным и экономическим правам Елена Колобродова озвучила замечания на комитете Совета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Кроме того, документ с замечаниями был направлен в профильный комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Лубинец добавил, что его замечания по новому законопроекту о мобилизации заняли 9 страниц.

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

Среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным направлялись через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте. Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.