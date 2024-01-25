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Омбудсмен виступив проти розширення повноважень ТЦК

Четвер 25 січня 2024 12:00
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Омбудсмен виступив проти розширення повноважень ТЦК Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної ради України з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець виступив проти надання додаткових повноважень ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лубінця в ефірі телемарафону.

Як відзначив Лубінець, військові підрозділи не мають права обмежувати права громадян, оскільки це є прямим порушенням Конституції.

"У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити ТЦК, а саме військові", - пояснив Лубінець.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони, а також Генштабом ЗСУ.

Очікувалось, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня, втім його повернули до уряду на доопрацювання.

Як пізніше пояснив спікер Ради Руслан Стефанчук, рішення щодо повернення законопроєкту було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.

Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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