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Омбудсмен выступил против расширения полномочий ТЦК

Четверг 25 января 2024 12:00
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Омбудсмен выступил против расширения полномочий ТЦК Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против предоставления дополнительных полномочий ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лубинца в эфире телемарафона.

Как отметил Лубинец, военные подразделения не имеют права ограничивать права граждан, поскольку это является прямым нарушением Конституции.

"У нас есть другие органы, которые могут внедрять подобные инструменты для людей, которые отказываются от прохождения военной службы, но это точно не могут делать ТЦК, а именно военные", - пояснил Лубинец.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Документ рассматривали в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны, а также Генштабом ВСУ.

Ожидалось, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января, однако его вернули в правительство на доработку.

Как позже пояснил спикер Рады Руслан Стефанчук, решение о возвращении законопроекта было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.

Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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