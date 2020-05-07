Омбудсмен сообщила количество больных COVID-19 в украинских тюрьмах

В пенитенциарных учреждениях Украины коронавирус COVID-19 официально подтвержден у 3 заключенных и 12 человек персонала. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, в связи с несоблюдением противоэпидемических мероприятия в большинстве учреждений, реальные цифры могут быть значительно выше.

"На сегодня официально зарегистрировано 3 случая на заражение COVID-19 у заключенных и 12 заражений - у персонала. В связи с тем, что противоэпидемические мероприятия в большинстве учреждений не соблюдаются, можно предположить, что больных коронавирусом значительно больше, ведь массовое тестирование ни персонала, ни заключенных никто не проводит", - сообщила Денисова.

Также омбудсмен отметила, что обратилась к министру здравоохранения с просьбой обеспечить тестами пенитенциарные учреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что Мониторинговая миссия ООН призвала Кабинет министров защитить заключенных от COVID-19. По словам главы ММ ООН в Украине, COVID-19 может быстро распространяться в учреждениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом.

Также сообщалось, что Офис генпрокурора открыл уголовное дело по фактам нарушения карантина в Лукьяновском СИЗО. Отмечается, что Администрация не обеспечивает заключенных защитными средствами.