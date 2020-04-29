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Офис генпрокурора проверит нарушения карантина в Лукьяновском СИЗО

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 11:20
Офис генпрокурора проверит нарушения карантина в Лукьяновском СИЗО
Фото: Лукьяновское СИЗО (РБК-Украина)

Администрация не обеспечивает заключенных защитными средствами  

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по фактам нарушения карантина в Лукьяновском СИЗО. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что внесены сведения в ЕРДР по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые выявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в ходе мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО.

По ее словам, администрация СИЗО не обеспечила средствами индивидуальной защиты заключенных, направляемых в суды или на проведение следственных действий и необходимую изоляцию после возвращения.

"С момента введения в пенитенциарной системе карантина из Киевского следственного изолятора в суды было доставлено 1648 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, медицинская часть СИЗО оказалась не готовой к работе в условиях карантина, персонал СИЗО и медицинские работники не используют средства индивидуальной защиты. Нарушается порядок дезинфекции одежды и обуви, а также правила приема посылок, бандеролей и передач.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинских тюрьмах возросло количество больных COVID-19. Новые случаи коронавируса обнаружили у четырех сотрудников, а также у двоих заключенных в Кропивницком и Черновицком следственных изоляторах.

Отметим, в Раде появился первый с 2016 года законопроект об амнистии, который предлагает отпустить заключенных из-за распространения коронавируса.

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