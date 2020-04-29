Мониторинговая миссия ООН призывает Кабмин защитить заключенных от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам главы ММ ООН в Украине, COVID-19 может быстро распространяться в учреждениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом

В Украине необходимо ввести неотложные меры для предотвращения распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает пресс-служба организации.

По ее словам, в пенитенциарных учреждениях в Черновцах и Кропивницком зафиксированы случаи заражения COVID-19.

"Существует насущная необходимость усилить меры, принимаемые в местах содержания под стражей, поскольку COVID-19 может быстро распространяться в учреждениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом", - заявила Богнер.

Глава миссии поприветствовала соответствующие меры, которые приняло правительство Украины, в частности, план реагирования на пандемию для предотвращения попадания и распространения COVID-19 в местах содержания под стражей, однако ее беспокоит "скорость реализации этого плана".

"Я призываю Министерство юстиции и Министерство здравоохранения усилить реагирование на COVID-19 в пенитенциарной системе Украины. В частности путем совершенствования скрининга сотрудников и задержанных лиц, прибывающих, а также соблюдение социального дистанцирования, предоставление дезинфицирующих средств и применения других мер для того, чтобы остановить распространение вируса", - отметила глава миссии.

Напомним, сегодня в Верховной раде появился текст проекта закона №3396 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях исполнения наказаний и местах предварительного заключения".

Кроме того, первые случаи коронавируса в Украине обнаружили в тюрьмах, при этом среди заключенных по состоянию на 23 апреля не было больных. В ходе проверки Офис омбудсмена установил, что в одной из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников подтвердился коронавирус. Позже количество подтвержденных случаев увеличилось до шести.