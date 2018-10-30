Омбудсмен РФ анонсировала переговоры по "обмену" капитана Норда

Фото: Татьяна Москалькова (Kremlin.ru)

Татьяна Москалькова заявила о начале переговоров по "обмену" капитана российского сейнера "Норд" и командира украинского судна ЯМК-0041

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о начале переговоров по "обмену" капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко и командира украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счет (по обмену капитанов, - ред.). Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса", - рассказала она.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова в эфире "112 Украина", сообщила, что Горбенко остается на территории Украины, так как в отношении него проводятся процессуальные действия.

"Он на свободе. Относительно него сейчас происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, определится его дальнейший судьба. Он сейчас на Украине", - сказала украинский омбудсмен.

Напомним, Денисова также подчеркнула, что состоялся не обмен, поскольку моряки российского судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины и "их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал".

Ранее РБК-Украина сообщало, что РосСМИ со ссылкой на пресс-службу Москальковой заявляли об обмене семерых российских моряков с судна "Норд" на семерых украинских моряков.

Отметим, в Госпогранслужбе Украины заявили, что экипаж судна "Норд" вернулся в Крым через КПВВ "Каланчак", пограничники пропустили их как граждан Украины.