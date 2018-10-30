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В РФ заявили об обмене российских моряков судна "Норд" на украинских

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 16:21
Фото: судно "ЯМК-0041" (ps.fsb.ru)
Фото: судно "ЯМК-0041" (ps.fsb.ru)

7 российских моряков обменяли на 7 украинских

В пресс-службе российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили об обмене семерых российских моряков судна "Норд" на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, на данный момент, по данным представителя пресс-службы Москальковой, капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, остается в Украине.

"Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", - сказал представитель пресс-службы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обращалась к российской Федеральной службе безопасности (ФСБ) с просьбой освободить задержанных в аннексированном Россией Крыму украинских моряков судна "ЯМК-0041"

Кроме того, Денисова обращалась к президенту Украины по вопросу обмена украинских рыбаков судна ЯМК-0041.

Отметим, украинское судно ЯМК-0041 было задержано пограничной службой РФ в аннексированном Крыму 4 мая 2018 года. Российское судно "Норд" было задержано Государственной пограничной службой Украины 25 марта в акватории Азовского моря.

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