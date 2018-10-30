ГПСУ опровергла информацию об обмене моряков российского судна "Норд"

Фото: судно "Норд" (ark.gp.gov.ua)

Все члены экипажа судна "Норд" являются гражданами Украины

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что распространенная во вторник, 30 октября, информация российских СМИ о якобы обмене 7 моряков российского судна "Норд" на украинских моряков не соответствует действительности. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники отметили, что во вторник, 30 октября, в КПВВ "Каланчак" прибыл экипаж "Норда". Все члены команды судна являются гражданами Украины, что было установлено в ходе рассмотрения админпроизводств в судах.

"7 граждан Украины имели право вернуться домой на временно оккупированную территорию в Крыму и были оформлены на выезд из материковой части в соответствии с действующим законодательством. В отношении этих членов суднокоманды нет ограничений в праве передвижения", - заявили в ГПСУ.

Также добавили, что в свою очередь оккупационная сторона в Крыму отпустила 7 граждан Украины.

"Все они в разных случаях задерживались пограничной службой ФСБ РФ в Азовском и Черном морях за якобы незаконный лов рыбы или приближение к берегам аннексированного полуострова. Таким образом оккупанты пытаются представить ситуацию, как обмен состоявшийся на админгранице", - отметили в ГПСУ.

Как отметил председатель ГПСУ Петр Цигикал, неизвестно по каким причинам моряки "Норда" решили поехать домой сегодня, поскольку они это могли сделать еще несколько месяцев назад. Им могли угрожать и держать в посольстве РФ.

"А то, что оккупанты отпустили задержанных граждан Украины, является естественным, поскольку их не в чем обвинить. Скорее всего, это спланированная комбинация страны агрессора", - сказал Цигикал.

Фото: справка о пересечении админгранице с Крымом одного из членов экипажа "Норд" (ГПСУ)

Напомним, сегодня в пресс-службе российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили о обмен семерых российских моряков с судна "Норд" на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041".

Отметим, арестован рыбацкий черноморский сейнер "Норд" продадут на аукционе, сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.