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Омбудсмен РФ анонсувала переговори щодо "обміну" капітана Норду

Новини » Політика    30.10.2018 - 22:16
Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)
Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)

Тетяна Москалькова заявила про початок переговорів щодо "обміну" російського капітана сейнера "Норд" і командира українського судна ЯМК-0041

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила про початок переговорів щодо "обміну" російського капітана сейнера "Норд" Володимира Горбенко і командира українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Ми сьогодні починаємо процес переговорів на цей рахунок (обміну капітанів, - ред.). Ми сьогодні з європейським інститутом омбудсменів та його прогресивними представниками вичерчуємо дорожню карту вирішення цього питання", - розповіла вона.

Уповноважений з прав людини Верховної ради Людмила Денісова в ефірі "112 Україна", повідомила, що Горбенко залишається на території України, оскільки щодо нього проводяться процесуальні дії.

"Він на волі. Щодо нього зараз відбуваються процесуальні дії. Коли процес буде завершений, визначиться його подальша доля. Він зараз на Україні", - сказала український омбудсмен.

Нагадаємо, Денісова також підкреслила, що не відбувся обмін, оскільки моряки російського судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися по території України і "їх, на відміну від українців в Криму, ніхто не утримував".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РосЗМІ з посиланням на прес-службу Москальковой заявляли про обмін сімох російських моряків з судна "Норд" на сімох українських моряків.

Відзначимо, в Держприкордонслужбі України заявили, що екіпаж судна "Норд" повернувся в Крим через КПВВ "Каланчак", прикордонники пропустили їх як громадян України.

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