Омбудсман розкрив деталі резонансної смерті чоловіка після затримання поліцією і ТЦК

Що відомо про обставини справи

За ініціативи Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень з боку працівників поліції та ТЦК та СП.

Згідно з документами, отриманими з медичного закладу, через кілька днів після госпіталізації чоловік помер.

Чому розслідування ускладнене

Як зазначив Лубінець, у випадках можливої насильницької смерті обов'язковим є проведення патологоанатомічного розтину.

Однак у цій справі цього зроблено не було - тіло видали родині для поховання без проведення експертизи.

"Сьогодні суспільство, рідні загиблого та слідство досі не мають відповіді на найважливіші запитання: що саме стало причиною смерті чоловіка та чи пов'язані отримані ним травми з летальними наслідками. Відсутність розтину могла ускладнити встановлення істини у справі та збереження важливих доказів", - наголосив Омбудсман.

Друге кримінальне провадження

За ініціативи Офісу Омбудсмана відкрили ще одне кримінальне провадження - щодо можливого неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, які видали тіло без проведення обов'язкової експертизи.

Інші резонансні випадки

Поки тривають розслідування, у соцмережах щодня з'являються нові свідчення громадян щодо дій під час мобілізаційних заходів. Один з останніх випадків стався на Черкащині. За словами чоловіка, його зупинили люди в цивільному, які відмовилися представитися. Після прохання пояснити свої дії він почув погрози, а його автомобіль намагалися пошкодити.

Лубінець наголосив, що його робота не залежить від суспільних настроїв і що права людини мають бути захищені незалежно від того, хто є потерпілим. Як приклад, він навів нещодавню перевірку Представників Омбудсмана в Одеському СІЗО - щодо можливого приниження працівника ТЦК та СП. За результатами моніторингового візиту матеріали передали правоохоронним органам.

"Для мене немає "правильних" чи "неправильних" потерпілих. Якщо порушуються права людини - має бути відповідальність для винних", - підкреслив Лубінець.