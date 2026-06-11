Омбудсман раскрыл детали резонансной смерти мужчины после задержания полицией и ТЦК

Офис Омбудсмена Украины расследует обстоятельства смерти мужчины, который в январе 2026 года был госпитализирован в киевскую больницу с переломами ребер и травмой грудной клетки
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По инициативе Офиса Омбудсмана прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий со стороны сотрудников полиции и ТЦК и СП.
Согласно документам, полученным из медицинского учреждения, через несколько дней после госпитализации мужчина умер.
Как отметил Лубинец, в случаях возможной насильственной смерти обязательным является проведение патологоанатомического вскрытия.
Однако в этом деле этого сделано не было - тело выдали семье для захоронения без проведения экспертизы.
"Сегодня общество, родные погибшего и следствие до сих пор не имеют ответа на важнейшие вопросы: что именно стало причиной смерти мужчины и связаны ли полученные им травмы с летальным исходом. Отсутствие вскрытия могло осложнить установление истины по делу и сохранение важных доказательств", - подчеркнул Омбудсман.
По инициативе Офиса Омбудсмана открыли еще одно уголовное производство - относительно возможного ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, которые выдали тело без проведения обязательной экспертизы.
Пока продолжаются расследования, в соцсетях ежедневно появляются новые свидетельства граждан о действиях во время мобилизационных мероприятий. Один из последних случаев произошел в Черкасской области. По словам мужчины, его остановили люди в штатском, которые отказались представиться. После просьбы объяснить свои действия он услышал угрозы, а его автомобиль пытались повредить.
Лубинец подчеркнул, что его работа не зависит от общественных настроений и что права человека должны быть защищены независимо от того, кто является потерпевшим. В качестве примера, он привел недавнюю проверку Представителей Омбудсмена в Одесском СИЗО - относительно возможного унижения работника ТЦК и СП. По результатам мониторингового визита материалы передали правоохранительным органам.
"Для меня нет "правильных" или "неправильных" потерпевших. Если нарушаются права человека - должна быть ответственность для виновных", - подчеркнул Лубинец.
Напомним, за пять месяцев 2026 года в Офис Омбудсмена поступило более трех тысяч жалоб на действия военнослужащих территориальных центров комплектования.
По словам Лубинца, эта цифра отражает только прямые обращения граждан - реальное количество нарушений по крайней мере втрое больше.
В апреле 2026 года Офис Омбудсмана обнародовал результаты проверки Ужгородского ТЦК, где обнаружили многочисленные нарушения - в частности, незаконное удержание людей сроком от 21 до 50 дней.