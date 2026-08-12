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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Оманській затоці США атакували судно, яке намагалося прорвати блокаду Ірану

05:52 12.08.2026 Ср
2 хв
Екіпаж кілька разів попереджали, перш ніж відкрити вогонь, але судно не зупинилося
aimg Катерина Коваль
Ілюстративне фото: нафтовий танкер поблизу Ірана (Getty Images)

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило, що атакувало судно Vela Nova під прапором Панами, яке намагалося порушити американську блокаду Ірану в Оманській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CENTCOM у соцмережі X.

За даними CENTCOM, вантажне судно Vela Nova намагалося пройти через Оманську затоку в напрямку іранського порту, порушуючи чинну американську блокаду проти Ірану.

Гелікоптер MH-60 ВМС США випустив дві ракети Hellfire по машинному відсіку судна після того, як цивільний екіпаж не відреагував на кілька попереджень від американських сил. За словами командування, судно більше не рухається у бік Ірану.

Станом на 11 серпня, за даними CENTCOM, американські сили загалом перенаправили 55 суден, які намагалися обійти блокаду, вивели з ладу три судна, що відмовилися підкорятися, і піднялися на борт ще двох суден для перевірки.

Раніше цього місяця Іран висунув нові вимоги для відкриття Ормузької протоки - у Тегерані заявили, що навіть угода з Оманом про контроль над протокою не буде достатньою без виконання низки умов з боку США.

Тим часом Сенат США не підтримав вимогу Трампа виділити близько 70 млрд доларів на військові витрати для бойових дій проти Ірану, хоча й ухвалив тимчасове фінансування уряду.

Крім того, за даними ЗМІ, у Трампа виник конфлікт із главою Пентагону Пітом Гегсетом через нестачу ракет у США на тлі війни з Іраном - президент вимагав пояснень, чому його не поінформували про проблему заздалегідь.

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Ормузька протокаСполучені Штати АмерикиІран