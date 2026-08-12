У Оманській затоці США атакували судно, яке намагалося прорвати блокаду Ірану

За даними CENTCOM, вантажне судно Vela Nova намагалося пройти через Оманську затоку в напрямку іранського порту, порушуючи чинну американську блокаду проти Ірану.

Гелікоптер MH-60 ВМС США випустив дві ракети Hellfire по машинному відсіку судна після того, як цивільний екіпаж не відреагував на кілька попереджень від американських сил. За словами командування, судно більше не рухається у бік Ірану.

Станом на 11 серпня, за даними CENTCOM, американські сили загалом перенаправили 55 суден, які намагалися обійти блокаду, вивели з ладу три судна, що відмовилися підкорятися, і піднялися на борт ще двох суден для перевірки.