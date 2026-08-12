У Оманській затоці США атакували судно, яке намагалося прорвати блокаду Ірану

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило, що атакувало судно Vela Nova під прапором Панами, яке намагалося порушити американську блокаду Ірану в Оманській затоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CENTCOM у соцмережі X.
За даними CENTCOM, вантажне судно Vela Nova намагалося пройти через Оманську затоку в напрямку іранського порту, порушуючи чинну американську блокаду проти Ірану.
Гелікоптер MH-60 ВМС США випустив дві ракети Hellfire по машинному відсіку судна після того, як цивільний екіпаж не відреагував на кілька попереджень від американських сил. За словами командування, судно більше не рухається у бік Ірану.
Станом на 11 серпня, за даними CENTCOM, американські сили загалом перенаправили 55 суден, які намагалися обійти блокаду, вивели з ладу три судна, що відмовилися підкорятися, і піднялися на борт ще двох суден для перевірки.
Раніше цього місяця Іран висунув нові вимоги для відкриття Ормузької протоки - у Тегерані заявили, що навіть угода з Оманом про контроль над протокою не буде достатньою без виконання низки умов з боку США.
Тим часом Сенат США не підтримав вимогу Трампа виділити близько 70 млрд доларів на військові витрати для бойових дій проти Ірану, хоча й ухвалив тимчасове фінансування уряду.
Крім того, за даними ЗМІ, у Трампа виник конфлікт із главою Пентагону Пітом Гегсетом через нестачу ракет у США на тлі війни з Іраном - президент вимагав пояснень, чому його не поінформували про проблему заздалегідь.