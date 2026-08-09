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Іран висунув нові вимоги для відкриття Ормузької протоки

03:25 09.08.2026 Нд
2 хв
Що відомо про вимоги Ірану щодо Ормузу?
aimg Едуард Ткач
Іран висунув нові вимоги для відкриття Ормузької протоки Фото: вимоги можуть чинити тиск на Трамп (Getty Images)
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Іран заявив, що угода з Оманом про контроль над Ормузькою протокою вже близька до завершення. Однак у Тегерані додали, що угоди буде недостатньо для відкриття протоки, оскільки США мають виконати низку вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The New York Times.

У суботу секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану Мохаммад Багет Зольгадр заявив, що США мають зняти військово-морську блокаду та вивести війська з Ірану, виплатити військові репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Ірану у регіоні та погрози на адресу Тегерана.

NYT пише, що список вимог Зольгадра перевернув очікування, що угода з Оманом незабаром дозволить відновити торгівлю через Ормузьку протоку та знизити світові ціни на енергоносії.

Ймовірно, це чинитиме тиск на президента США Дональда Трампа, змусивши його розглянути умови Ірану, якщо він хоче знизити споживчі ціни для американців, що важливо для республіканців напередодні проміжних виборів у листопаді.

Крім того, перед цим прес-секретар КВІР Хоссейн Мохеббі вже заявляв, що відкриття Ормузкої протоки "не залежить від ірано-оманських переговорів".

Що ще важливо знати

Нагадаємо, кілька діб тому Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду, однак не підтримав вимогу Трампа виділити близько 70 млрд доларів на військові витрати для бойових дій проти Ірану.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, у Трампа виник конфлікт із главою Пентагону Пітом Гегсетом через те, що США на тлі війни з Іраном зіткнулися з нестачею ракет. З цієї причини глава Білого дому зажадав пояснень, чому його не поінформували про це і як так сталося.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
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