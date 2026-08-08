Сенат США не виділив Трампу гроші на війну з Іраном

Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду, але не підтримав вимогу президента Дональда Трампа виділити близько 70 млрд доларів на військові витрати через Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Сенат США підтримав короткостроковий законопроєкт про фінансування федерального уряду. Документ має забезпечити його роботу з 1 жовтня, коли починається новий фінансовий рік, до 11 грудня.

За законопроєкт проголосували 90 сенаторів, шестеро виступили проти.

Тепер документ має розглянути Палата представників. Очікується, що законодавці повернуться до роботи 31 серпня.

Трамп хотів окремі гроші на Іран

Водночас ухвалений Сенатом законопроєкт не містить близько 70 млрд доларів на військові витрати, пов'язані з Іраном, яких домагався Білий дім.

Адміністрація Трампа наполягала, щоб ці кошти були схвалені окремо. Однак Сенат цього не зробив, а республіканська більшість готова піти на літні канікули без такого рішення.

Крім того, сенатори не підтримали вимогу президента включити до законопроєкту нові обмеження щодо голосування. За словами лідерів Республіканської партії, для цього не вистачало необхідної підтримки.

Водночас до документа увійшли окремі положення, яких домагався Білий дім. Вони, зокрема, дозволяють реалізовувати під час тимчасового фінансування низку проєктів, пов'язаних із військовою технікою.