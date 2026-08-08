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Сенат США не виділив Трампу гроші на війну з Іраном

12:48 08.08.2026 Сб
2 хв
Йдеться про близько 70 млрд доларів, які адміністрація президента хотіла спрямувати на військові витрати
aimg Марія Науменко
Сенат США не виділив Трампу гроші на війну з Іраном Фото: Сенат США (Getty Images)
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Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду, але не підтримав вимогу президента Дональда Трампа виділити близько 70 млрд доларів на військові витрати через Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сенат США підтримав короткостроковий законопроєкт про фінансування федерального уряду. Документ має забезпечити його роботу з 1 жовтня, коли починається новий фінансовий рік, до 11 грудня.

За законопроєкт проголосували 90 сенаторів, шестеро виступили проти.

Тепер документ має розглянути Палата представників. Очікується, що законодавці повернуться до роботи 31 серпня.

Трамп хотів окремі гроші на Іран

Водночас ухвалений Сенатом законопроєкт не містить близько 70 млрд доларів на військові витрати, пов'язані з Іраном, яких домагався Білий дім.

Адміністрація Трампа наполягала, щоб ці кошти були схвалені окремо. Однак Сенат цього не зробив, а республіканська більшість готова піти на літні канікули без такого рішення.

Крім того, сенатори не підтримали вимогу президента включити до законопроєкту нові обмеження щодо голосування. За словами лідерів Республіканської партії, для цього не вистачало необхідної підтримки.

Водночас до документа увійшли окремі положення, яких домагався Білий дім. Вони, зокрема, дозволяють реалізовувати під час тимчасового фінансування низку проєктів, пов'язаних із військовою технікою.

Нагадаємо, між Дональдом Трампом і главою Пентагону Пітом Гегсетом виникла суперечка через дефіцит американських боєприпасів. Президент вимагав пояснень, чому його не поінформували про гостру нестачу ракет на тлі війни з Іраном.

За даними The Washington Post, нестача керованих ракет великої дальності та перехоплювачів ППО вже впливає на можливості США проводити подальші удари по Ірану.

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Іран Сполучені Штати Америки Сенат США Дональд Трамп Близький Схід
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