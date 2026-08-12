В Оманском заливе США атаковали судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана

По данным CENTCOM, грузовое судно Vela Nova пыталось пройти через Оманский залив в направлении иранского порта, нарушая действующую американскую блокаду против Ирана.

Вертолет MH-60 ВМС США выпустил две ракеты Hellfire по машинному отсеку судна после того, как гражданский экипаж не отреагировал на несколько предупреждений от американских сил. По словам командования, судно больше не двигается в сторону Ирана.

По состоянию на 11 августа, по данным CENTCOM, американские силы в целом перенаправили 55 судов, пытавшихся обойти блокаду, вывели из строя три отказавшихся подчиняться суда и поднялись на борт еще двух судов для проверки.