UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Оманській затоці атакували та потопили індійське судно

03:37 15.05.2026 Пт
2 хв
Хто стоїть за нападом на індійське судно
aimg Катерина Коваль
Фото: корабель в Ормузькій протоці (Getty Images)

Індійське механізоване вітрильне судно Haji Ali атаковане і потоплене в Оманській затоці. Усіх 14 членів екіпажу врятувала берегова охорона Оману. Індія засудила напад і назвала його "неприйнятним".

Що сталося

Судно Haji Ali атакували під час переходу з Сомалі до Шарджі - його підпалили, після чого воно затонуло. Індійська влада не назвала відповідальних за напад. Екіпаж врятований береговою охороною Оману.

Речник МЗС Індії Рандхір Джасівал засудив атаки на комерційні судна та цивільні екіпажі і закликав уникати обмежень судноплавства.

Контекст

Інцидент стався на тлі загострення напруги між США, Ізраїлем та Іраном у Перській затоці та Ормузькій протоці. Через протоку проходить близько п'ятої частини світового видобутку нафти і зрідженого газу - закриття цього маршруту вже спровокувало зростання цін на паливо в усьому світі.

Напередодні саміту Дональд Трамп заявив, що планує провести з головою КНР Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну в Ірані, а головною темою зустрічі назвав торгівлю.

Як повідомляло РБК-Україна, китайські компанії обговорювали з Іраном можливий продаж зброї, плануючи відправити її через треті країни, щоб приховати походження. Пекін подібні звинувачення раніше заперечував.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІндіяІранОрмузька протока