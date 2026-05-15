В Оманском заливе атаковали и потопили индийское судно

Что произошло

Судно Haji Ali атаковали во время перехода из Сомали в Шарджу - его подожгли, после чего оно затонуло. Индийские власти не назвали ответственных за нападение. Экипаж спасен береговой охраной Омана.

Представитель МИД Индии Рандхир Джасивал осудил атаки на коммерческие суда и гражданские экипажи и призвал избегать ограничений судоходства.

Контекст

Инцидент произошел на фоне обострения напряжения между США, Израилем и Ираном в Персидском заливе и Ормузском проливе. Через пролив проходит около пятой части мировой добычи нефти и сжиженного газа - закрытие этого маршрута уже спровоцировало рост цен на топливо во всем мире.