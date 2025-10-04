Оля Фреймут показала стильные осенние образы: как сочетать бомбер и платье (фото)
Оля Фреймут показала, как можно носить кожаную куртку-бомбер с платьем, создавая одновременно удобные и стильные образы. Эти сочетания подходят как для уличных прогулок, так и для светских мероприятий.
Комфортный кэжуал для города
Для прогулки по осеннему городу Оля выбрала синее макси-платье, которое сочетала с модной объемной кожаной курткой и черными ботинками.
Она дополнила лук солнцезащитными очками и аксессуарами в минималистичном стиле. Получился удобный и стильный кэжуал образ для города.
Не секрет, что оттенки синего в осеннем гардеробе являются трендом. Одежду такого цвета сочетают с коричневым, черным, серым и другими цветами для создания яркого аутфита.
Как Фреймут носит платья осенью (фото: instagram.com/contemporary_manners)
Современная французская элегантность
Второй образ был более драматичным и модным: черное многослойное платье в сочетании с кожаной курткой и высокими сапогами.
В таком наряде Фреймут решила покорить Неделю моды в Париже. На фоне Эйфелевой башни образ имеет стильный и фотогеничный вид.
Наряд полностью соответствует актуальным трендам осеннего сезона, ведь и здесь можно увидеть оверсайз в сочетании с нежностью. Образ получился комфортным, стильным и практичным.
Фреймут очаровала стильным образом (фото: instagram.com/freimutolia)
Какие тренды носить осенью: модные секреты Фреймут
В общем Фреймут демонстрирует, что осенью актуальны кожаные материалы, многослойность и минималистичные детали.
- Макси-платья. Длинные платья легко комбинировать с верхней одеждой и высокой обувью, а также они позволяют играть с текстурами.
- Контрастные сочетания. Яркие платья плюс базовый осенний верх создают стильный и оригинальный образ.
- Минималистичные аксессуары. Очки и сдержанные украшения делают образ современным и не перегружают его деталями.
- Высокие сапоги. Трендовая осенняя классика, которая сочетает комфорт и стиль, а также создает гармоничный силуэт.
